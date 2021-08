"Je wacht een hele dag op die sprint en plots lig je op de grond, dat is frustrerend"

Meeus rijdt zijn eerste grote ronde. Hij maakte dit jaar al indruk in enkele sprints en dat is ook de bedoeling in deze Ronde van Spanje.



Maar in de eerste massasprint liep het meteen fout. Op 4,2 km van het einde was er een massale valpartij in het midden van het peloton, Meeus lag er samen met ploegmaat Gamper bij.



"De schade valt mee", vertelde hij voor de camera van Eurosport. "Het kan beter maar ook slechter na zo'n valpartij. We reden goed samen met de ploeg, richting de sprint. Plots werd er voor me hard geremd en toen vielen we met een aantal jongens."



"Dat is behoorlijk frustererend, want je wacht de hele dag op de eindsprint en vervolgens lig je een paar kilometer voor de finish op de grond. Al bij al valt het mee. Hopelijk komen er nog kansen in deze Vuelta."