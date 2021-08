Stoffel Vandoorne flitst op Tempelhof naar 12e plaats in op een na laatste race

Vandoorne moest na de 22e tijd in de kwalificaties achterin starten, maar schoof zijn Mercedes al snel op. Onze landgenoot geraakte echter nooit helemaal vooraan.



De Braziliaan Lucas Di Grassi haalde het met zijn Audi in de strijd voor de overwinning voor de Zwitser Edoardo Mortara (Rokit Venturi) en de Australiër Mitch Evans (Jaguar).



In de tussenstand blijft de Nederlander Nyck de Vries (Mercedes) op kop met 95 punten. Mortara volgt met 92 punten, net voor de Brit Jake Dennis (BMW). Stoffel Vandoorne is 15e met 62 punten.



Zondag vinden eerst (om 11.30 uur) de kwalificaties plaats voor de tweede ePrix in de Duitse hoofdstad. De race op de historische luchthaven Tempelhof zelf start om 15.34 uur.