Olympische medaillewinnares veilt zilver voor kind met hartafwijking

"Een plotse bevlieging", noemde ze het. Na haar terugkeer uit Tokio koos Maria Andrejczyk ervoor om haar net veroverde zilveren medaille meteen weer weg te schenken.





Een jongetje genaamd Milosz uit haar geboorteregio Podlachië moet namelijk een levensreddende hartopertie ondergaan. Een bijzonder dure ingreep, die alleen in de Verenigde Staten kan uitgevoerd worden. Om die te bekostigen besloot Andrejczyk om haar eremetaal te veilen.





Dat leverde maar liefst 44.000 euro op. Daarnaast opende de Poolse speerwerpster ook een rekening voor giften - dat bracht nog eens 35.000 euro op. "In plaats van stof te vergaren in de kast, besloot ik om mijn medaille te veilen voor een goed doel", legt Andrejczyk uit. "De echte waarde van die medaille zal trouwens voor altijd in mijn hart zitten."





Andrejczyk weet wat het is om met fysieke tegenslagen te kampen. Eind 2018 werd er een vorm van botkanker bij haar vastgesteld. Ze overwon de ziekte, maar leerde naar eigen zeggen meer de waarde van het leven appreciëren. "Daarom kon die medaille ook niet bij me blijven. Ik herinner me nog goed hoe ik moest vechten tegen tegenslagen en pijn."





De provincie Podlachië kondigde overigens al aan dat ze Andrejczyk sowieso een replica van de medaille zouden bezorgen.