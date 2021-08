Manager van Lukaku bedreigd na transfer naar Chelsea: "Grenzen ver overschreden"

Romelu Lukaku hielp Inter vorig seizoen aan de Italiaanse landstitel. Alles leek op een nieuw, succesvol seizoen in de Serie A te wijzen tot het machtige Chelsea op de proppen kwam en Lukaku binnenhengelde.



In Milaan wrijft de kassier zich in de handen, maar niet iedereen is gelukkig met die overgang van 115 miljoen euro. Een aantal fans heeft het niet alleen op Lukaku gemunt, ook diens manager Federico Pastorello krijgt het zwaar te verduren.



"Veel mensen die me vandaag beledigen en bedreigen, hebben me van harte bedankt dat ik Lukaku in 2019 naar Milaan heb gehaald", zegt Pastorello .



"Ik heb de confrontatie en opbouwende kritiek altijd aanvaard en dat zal ik blijven doen. Dat hoort bij het spel."



"Maar wat we absoluut niet kunnen tolereren, zijn de leugens, insinuaties, beledigingen en bedreigingen die mijn familie, mijn dochters en ik gekregen hebben. Ze overschrijden de grenzen van de beschaving, het fatsoen en de tolerantie ver."