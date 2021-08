Cavagna wint tijdrit in Ronde van Polen voor leider en ploegmaat Almeida

Vandaag stond er een individuele tijdrit van 19,1 kilometer in Katowice op het programma, Specialist Cavagna was de snelste man in de strijd tegen de klok. Het was overigens Deceuninck - Quick Step boven in Polen, want zijn Portugese ploegmaat João Almeida eindigde als tweede en gaat de slotetappe als leider in.



Almeida moest aan de meet dertien seconden prijsgeven op Cavagna. De Pool Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) maakte het podium vol op 16 seconden van Cavagna.



Als afsluiter volgt voor de renners morgen een rit van 145,1 kilometer van Zabrze tot Krakow. Remco Evenepoel, die actief was in de Ronde van Denemarken en daar triomfeerde, won vorig jaar in Polen.