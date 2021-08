Wordt Vuelta een duel Roglic vs. Bernal? "Genoeg sterke renners aan de start"

"Meteen na mijn opgave voelde ik me echt leeg", gaat Roglic verder. "Het ging wel al door mijn hoofd om me klaar te stomen voor Tokio. Na een week dacht ik dat het onmogelijk was, maar dan maakte ik enkele dagen rogressie en besliste ik toch te starten."

"Natuurlijk was ik ontgoocheld, ik had enorm hard gewerkt om klaar te zijn voor de Tour. Na mijn val ging ik nog enkele dagen verder, ondanks de pijn. Uiteindelijk gaf ik op en dan kan je dat maar beter snel aanvaarden en het geweer van schouder veranderen."

De renner van Jumbo-Visma is erg blij met die keuze, want hij pakte olympisch goud in de tijdrit. "Ik heb enkele dagen die titel gevierd, omdat het toch speciaal is. Maar dat kon ook niet te lang, want ik wist dat ik nog naar de Vuelta ging en ik wou in orde zijn."

"Ik hoop dat ik klaar ben voor deze drie weken. Ik heb er alleszins alles aan gedaan om in orde te zijn, ik heb vertrouwen en start hier met een sterk team. We gaan er voor en onderweg proberen we ons te amuseren", zegt Roglic.

Wordt de Vuelta een strijd van Bernal tegen Roglic? "Journalisten herleiden het tot een duel, maar zo bekijk ik het niet. Egan is een heel sterke renner, maar je hebt niet alleen Bernal. Er staan hier nog veel andere renners aan de start. Het zal een stevig gevecht worden."