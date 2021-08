Willy Verlé, de man die Meerbeke/Ninove op de wielerkaart zette, is overleden

In 1973 verhuisde de finish van de Ronde van Vlaanderen van Gent naar Meerbeke bij Ninove. 15 jaar later haalde burgemeester Cosijns Willy Verlé bij het organisatiecomité.

Verlé was niet alleen een gepassioneerd wielerliefhebber, maar ook een gevierd zakenman. Dankzij zijn connecties zorgde hij ervoor dat de Ronde van Vlaanderen jaar na jaar aan prestige zou winnen.

Daar kwam in 2012 abrupt een einde aan, toen Flanders Classics de organisatie van de Ronde overnam en de finish naar Oudenaarde verhuisde. Een zware klap voor Willy Verlé, maar na een korte bezinning werd beslist om Ninove (en de nabije Muur van Geraardsbergen en Bosberg) zijn plaatsje op de wielerkaart te laten behouden.

Er werd aangeklopt bij de organisatie van de Omloop Het Nieuwsblad en die zagen wel iets in de oude finale van de Ronde van Vlaanderen. In 2018 werd de finish in Meerbeke gelegd, sinds 2019 was Ninove de aankomstplaats.

Verlé kon dit maar een paar jaar meer meemaken. Vrij onverwacht overleed de drijvende kracht achter de koers in Ninove op 80-jarige leeftijd.