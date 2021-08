Van Wilder: "Wil plezier in de koers terugvinden in nieuwe omgeving"

Bij DSM ontkenden ze de voorbije weken in alle talen dat er een probleem-Van Wilder zou zijn. De jonge Belg ligt overhoop met het management en wordt amper nog in koersen opgesteld. Ook voor de Vuelta werd hij niet geselecteerd.

Ondanks dat er duidelijk een haar in de boter zit, wil DSM dat Van Wilder zijn contract (tot 2022) uitdient. Maar het rondetalent denkt daar helemaal anders over, getuige zijn hartenkreet op Instagram.

"Morgen had mijn debuut in een grote ronde moeten zijn (vorig jaar begon hij ook aan de Vuelta, maar hij gaf door kniepijn al op in de eerste rit, red), maar dat hebben ze mij ontnomen."

"Ik kan niet uitleggen hoe ontgoocheld ik al weken ben en hoe down ik mij al een tijdje voel. Eén ding is zeker: ik hoop mijn plezier en motivatie in de koers terug te vinden. Hopelijk kan ik dat vanaf volgend jaar in een nieuwe omgeving."

"Ik kom terug."