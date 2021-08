Van der Poel aast eind augustus op revanche tijdens WK mountainbike

Van 25 tot en met 29 augustus vindt in Italië het wereldkampioenschap mountainbike plaats. Terwijl olympisch kampioen Tom Pidcock op dat moment in de Vuelta rondrijdt, zal zijn concurrent Mathieu van der Poel wel van de partij zijn.



Op de voorbije Olympische Spelen begon Van der Poel als een van de topfavorieten in het mountainbiken. Toch was het verhaal van de Nederlander maar van korte duur in Tokio. Na een zware val in de 1e ronde had hij te veel pijn en gaf hij teleurgesteld op. Een opdoffer van jewelste voor de 26-jarige renner.



Toch lijkt Van der Poel de knop nu te hebben omgedraaid. Hij is voldoende hersteld van zijn blessure en is dan ook gebrand om de wereldtitel te pakken in Italië.

"Ik kijk uit naar het WK. Na de Spelen was het voor mij belangrijk om nieuwe doelen te stellen", vertelde de Nederlander. "Ik kom graag in Val di Sole. Het is een mooie baan waar ik goede herinneringen aan bewaar, zoals de wereldbekerwedstrijd in 2019 die ik won."