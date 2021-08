Sergio Ramos moet nog een maand wachten op zijn debuut bij Paris Saint-Germain

Het weekend van 11 september, tegen dan hoopt PSG Sergio Ramos op te nemen in de selectie. In de wedstrijd tegen Clermont moet de 35-jarige Spanjaard zijn eerste minuten maken in Parijse loondienst.



Ramos speelde nog geen minuut in het PSG-shirt - zelfs niet in vriendschappelijke wedstrijden - door een langdurige blessure aan zijn linkerkuit. "Hij keert geleidelijk terug op training", klinkt het geduldig bij de club.