Reacties na Conference League: "In belang Belgisch voetbal RSCA-Gent uitstellen"

Vincent Kompany: "Ik kon voorspellen wat er ging gebeuren"

"We weten dat het de komende weken moeilijker zal worden. Het belangrijkste was om gezamenlijk minuten te verzamelen. Veel spelers kwamen op verschillende tijdstippen in de voorbereiding. We moeten de groep nu op hetzelfde niveau brengen", benadrukte Kompany.

Om in de groepsfase terecht te komen, moet Anderlecht in de play-offronde Vitesse uitschakelen. De heenmatch is op donderdag 19 augustus, de return in Arnhem volgt een week later.

De voormalige Rode Duivel gaf er de voorkeur aan de eerste helft van zijn ploeg te onthouden. "We waren gevaarlijk en deden een goede pressing. De balcirculatie was redelijk goed en onze eerste helft was compleet."

"Ik was niet blij met het tegendoelpunt, maar het is een kwestie van perfectionisme."

"Ik laat dit wedstrijdeinde niet de rest van de match afzwakken", zei Kompany na de match. "We hebben het werk gedaan om de volgende stap te zetten. Ik kon voorspellen wat er ging gebeuren. Bij de rust leidden we cumulatief met 4-0. We brachten wijzigingen aan met het oog op de wedstrijd van zondag (bij Cercle Brugge)."

Vincent Kompany koos om tegen Laçi uit Albanië te roteren met El Hadj en Amuzu nog eens in de basis. Paars-wit speelde een verdienstelijke wedstrijd en liet zich niet in verleiding brengen door gemakzucht. Enkel de late tegentreffer was een kleine smet op de prestatie.

Hein Vanhaezebrouck: "Verrassend dat we met kopbal scoren"

AA Gent heeft het rampscenario van een vroege Europese uitschakeling kunnen vermijden, al moest het lang wachten op het verlossende doelpunt. Hein Vanhaezebrouck kan dus opgelucht zijn.

"Al bij al kunnen we tevreden zijn, we hebben bijna niks weggegeven. Eén ding was belangrijk hier en dat was doorgaan", reageerde hij. "We speelden hier op een stroef veld tegen een ploeg die met tien man in en voor hun zestien stond te verdedigen, wat het nog moeilijker maakte dan vorige week."

"Al die grote, stevige spelers zijn sterk in de lucht, het is dan ook enigszins verrassend dat we net met een kopbal scoorden."

Vanhaezebrouck blikte ook nog vooruit naar het resterende programma in augustus: "Ik ga ervan uit dat de wedstrijd tegen Anderlecht (op 22 augustus, speeldag 5) zal uitgesteld worden, vermits we alle twee kunnen doorgaan naar de groepsfase."

"Vorig jaar gebeurde dat ook, dus lijkt het me logisch dat dat nu opnieuw gebeurt in het belang van het Belgisch voetbal. Dan gaan we dus even een korte break hebben in ons zeer drukke programma, maar nu is het nog even doorbijten en daarbij rekenen we op de steun van het publiek om ons erdoor te sleuren."

AA Gent neemt het in de vierde en laatste voorronde op tegen het Poolse Rakow Czestochowa. "Dat wordt een zwaardere tegenstander, want zij konden Kazan uitschakelen en dat is de huidige koploper in Rusland", besloot Vanhaezebrouck.