Radja Nainggolan lijkt op weg naar Antwerp: hij vliegt vandaag naar België

Het zou van Nainggolan een absolute topverdiener in België maken. Voor dat geld krijgt Antwerp wel een speler met 367 matchen in de Serie A en 29 Champions League-wedstrijden in de plaats.

Nog maar drie dagen geleden (op dinsdag) raakte het nieuws bekend dat Radja Nainggolan zijn contract met Inter in onderling overleg ontbonden had. De ex-Rode Duivel kon dus beginnen zoeken naar een nieuwe werkgever.

Gevoelige transfer in Antwerpen

Een eventuele transfer van Radja Nainggolan naar Antwerp zal erg gevoelig liggen in Antwerpen. Nainggolan is een geboren en getogen Antwerpenaar, maar is een ex-jeugdspeler en huidig ambassadeur van Beerschot.

Als 16-jarige verliet hij in 2004 België om zijn geluk te beproeven in Italië. Daar ging hij sindsdien nooit meer weg. Tot nu dan, zo lijkt.

Radja Nainggolan schopte het tijdens zijn "Italiaanse jaren" ook tot Rode Duivel. Hij debuteerde in 2009 in een oefenmatch tegen Chili onder bondscoach Frank Vercauteren. In totaal verzamelde hij 30 caps. Zijn laatste in aanloop naar het WK 2018, een oefenmatch tegen Saoedi-Arabië.