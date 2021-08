Nog geen Raphaël Varane tegen Leeds: "Transfer is nog niet 100% rond"

Manchester United kondigde enkele weken geleden met grote trom de transfer van Real Madrid-verdediger Raphaël Varane aan. Al is de transfer van de Fransman nog steeds niet helemaal in orde. Varane zal morgen in de wedstrijd tegen Leeds dus nog niet te zien zijn in het shirt van United.



De Franse wereldkampioen moet nog steeds een visum krijgen en in quarantaine gaan om te voldoen aan de protocollen rond het coronavirus. Vervolgens staan de medische testen van de verdediger op het programma.



"Alle details zijn nog niet in orde", zei coach Ole Gunnar Solskjaer in zijn wekelijkse persconferentie over zijn Franse aanwinst. "De transfer is nog niet 100% rond. Ik kan zelfs zeggen dat hij niet zal spelen omdat hij nog niet bij ons heeft getraind."



Bij Jadon Sancho, die andere miljoenentransfer, mogen de United-fans meer hoop koesteren op het debuut van de Engelsman. "Hij heeft een goede week achter de rug en zal er morgen bij zijn. Ik kan je echter niet zeggen of dat vanaf het begin zal zijn of niet", zei Solskjaer.