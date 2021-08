Nainggolan op de Bosuil: "Geen keuze tegen Beerschot, maar soms moet je keuzes maken"

Iets over 12 uur vanmiddag stapte Radja Nainggolan op de Bosuil uit de auto van voorzitter Paul Gheysens, samen met zijn vertegenwoordigers Jesse De Preter en Gunter Thiebaut.



Nainggolan werd er opgewacht door enkele fans. Sporza kon de voormalige Rode Duivel om een eerste reactie vragen.



"Het voelt goed om terug te zijn. Ik heb voor Antwerp gekozen, omdat de voorzitter me echt wou en ik kan terugkeren naar de stad Antwerpen. Plus: het is een interessant project."



Nainggolan werd vorig jaar nog gebombardeerd tot een van de ambassadeurs van Antwerps stadsrivaal Beerschot, maar Nainggolan bekijkt het rationeel.



"Kijk, ik ben opgegroeid bij Beerschot en zal de club altijd dankbaar zijn, maar in een carrière moet je soms keuzes maken."



"Dit is geen keuze tegen de fans van Beerschot. Dit is een keuze voor mezelf. Ik ben 16 jaar weggeweest van huis en ben nu blij opnieuw in Antwerpen te zijn."



Met het aantrekken van de 33-jarige middenvelder onderstreept Antwerp zijn ambities. Moet Antwerp de titel ambiëren?



Nainggolan: "Zoals ik zeg: het is een mooi project hier. ik heb er alle vertrouwen in. We gaan er snel invliegen. Vandaag staan de gebruikelijke zaken op het programma zoals bij elke transfer."