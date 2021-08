Maakt heuse trainerscarrousel een einde aan de hegemonie van Bayern München?

Een nieuw begin. Dat is het zeker voor de topclubs in de Bundesliga. De volledige top zes van vorig jaar heeft een andere trainer. Toch heeft geen enkele ploeg echt "een nagelnieuwe" coach.



De ploegen uit de Bundesliga wisselden onderling van trainer of haalden iemand uit de eigen stal. "Enkel Leverkusen haalde een onbekende naam uit Zwitserland: Gerardo Seoane", weet Luc van Doorslaer.



Bayern München zette de trend in gang om te betalen voor een topcoach met de "transfer" van Nagelsmann. "Hij is een Beierse jongen en een supporter van de club. Dat hij bij Bayern zou terechtkomen, was een kwestie van tijd. Het is wat sneller dan verwacht gebeurd."

Bayern is altijd favoriet, maar misschien net iets minder torenhoog dan andere jaren. Luc van Doorslaer

Bayern München pakte negen titels op rij in de Bundesliga. Zorgt Nagelsmann voor nummer tien? "Bayern is altijd favoriet, maar misschien net iets minder torenhoog dan andere jaren", weet Van Doorslaer.



"Achteraan verliest de ploeg naast Alaba ook Boateng. Ze wonnen allebei de treble in 2013 en 2020 en gaven het laatste decennium mee kleur. Dat zorgt wel voor twijfels. Ze haalden Upamecano, een waardige vervanger, maar geen tweede sterkhouder achterin."



"De ploeg kampt ook met blessures van Hernandez, Davies en Pavard. Ook van Süle is Bayern niet altijd overtuigd, dus die mag gaan als er een goed bod komt."

Julian Nagelsmann werd weggekocht bij RB Leipzig.

De uitdagers: Dortmund, Leipzig, ... en Wolfsburg

Wanneer de grootste uitdagers van Bayern München getipt worden, is Dortmund steevast kandidaat nummer één. Ook met nieuwe trainer Marco Rose "die vroeger indruk maakte bij RB Salzburg".



"Maar de laatste maanden bij Borussia Mönchengladbach was het - sinds de overstap naar Dortmund bekend was - veel minder", meent Van Doorslaer. "Rose zal moeten tonen wat hij kan met betere spelers."



"Het verlies van Sancho, vervangen door Malen, is een achteruitgang. Aan de andere kant heb je ook met Haaland iemand die elk jaar beter wordt."



"Als die drie Belgen (Witsel, Thorgan Hazard en Meunier) deze keer fit kunnen blijven en presteren - want dat deden ze vorig jaar niet - dan is Dortmund ook een veel betere ploeg en kan het Bayern uitdagen."

Donyell Malen kwam over van PSV.

"Spelers van Leipzig zijn enthousiast over de nieuwe coach"

RB Leipzig koos voor een Amerikaanse trainer. "Jessie Marsch komt helemaal uit het Red Bull-imperium. Hij begon eerst bij New York en is dan naar Salzburg gegaan."



Volgens Van Doorslaer is de coach een berekende gok. "Hij speelt helemaal volgens de huisstijl en de spelers zijn enthousiast over zijn komst. De manier van voetballen en de mentaliteit blijft dan ook bewaard."



"Nieuwkomer André Silva heeft buiten de Bundesliga al bewezen dat hij een sterke topspits is. Ook van groot talent Brobbey verwachten ze wel wat in Duitsland. Upamecano en Konaté zijn Leipzig achterin wel kwijt, maar de vervangers hebben een gelijkaardig profiel."

Dayot Upamecano verruilde Leipzig voor Bayern.

"Beginnersfouten van Van Bommel bij Wolfsburg"

Een derde outsider is Wolfsburg, dat koos voor Mark van Bommel aan het roer. "Hij profiteert van de goede reputatie die hij had als speler bij Bayern. Als coach zijn de supporters toch nog niet overtuigd."



"In de voorbereiding maakte hij beginnersfouten. Vorige week speelde Wolfsburg in de beker tegen een vierdeklasser en in de verlengingen wisselde Van Bommel voor de zesde keer..."



"Dat mag intussen niet meer", zegt Van Doorslaer. "Dus Münster diende een klacht in. De kans bestaat dat Wolfsburg uit de beker geknikkerd wordt."

Bornauw moet hopen dat Lacroix naar Dortmund trekt, anders staat hij niet in de basis. Luc van Doorslaer

Toch komen er ook positieve signalen uit Wolfsburg. De ploeg had vorig seizoen de op één na beste defensie. "En nu komt Sebastiaan Bornauw er nog bij!", is de commentator enthousiast.



"Die is gehaald omdat de Fransman Lacroix zou vertrekken naar Dortmund. Die transfer kan maar best plaatsvinden voor Bornauw, anders staat hij niet in de basis."



Nog een naam die we in België maar al te goed kennen, is die van Lukas Nmecha. De spits moet Wolfsburg naar de top schieten. "Hij wordt in Duitsland als een grote versterking gezien, want hij maakte indruk met de Duitse beloften", besluit Van Doorslaer.