Lefevere ziet Evenepoel demonstreren: "Zelfde Remco als voor zijn val"

"De Remco van gisteren was meer dan waarschijnlijk de Remco die we zagen voor zijn val in Lombardije", zegt Lefevere. "Oké, het was geen WorldTour-koers in Denemarken, maar er stonden toch sterke renners aan de start, zoals bijvoorbeeld ex-wereldkampioen Mads Pedersen. Denemarken heeft maar één koers per seizoen, dus al die Denen zijn er supergemotiveerd."

Na de Olympische Spelen heeft Remco Evenepoel nog eens van zich laten horen. Na een knap nummer mocht hij het zegegebaar maken in de Ronde van Denemarken. Ploegbaas Patrick Lefevere schat de prestatie van Evenepoel alvast hoog in.

Hij ging daar gewoon te laat in de remmen. Zo simpel is het.

Zegegebaar richting criticasters

"Hij moest bij wijze van spreken al niet meer rijden, want hij had al gewonnen. Hij stond tien dagen tweede, en vanaf dan was het allemaal slecht. Nu zal het weer allemaal goed zijn zeker?"

Heeft Evenepoel dan last van de kritiek die hij krijgt? "Hoe zou je zelf zijn? Zijn vel is niet van staal. Hij is jong, maar heeft toch al wat kritiek gekregen. We hebben geprobeerd de pers wat te kalmeren voor de Giro."

"Als je wint mag je doen wat je wil. En wie hem dat kwalijk neemt, jammer voor hen. Iedereen heeft een mening over Remco. Je bent voor of tegen hem. Hij heeft ook tegenstanders, dus dat gebaar was waarschijnlijk richting hen gericht."

Evenepoel legde in zijn zegegebaar zijn vinger op zijn lippen. "Dat is typisch iets voor jonge gasten", verklaart Lefevere had gebaar van zijn poulain. "Hij bedoelde er waarschijnlijk mee dat de criticasters eerst eens moesten nadenken voor ze hem kritiek gaven. En dat is niet specifiek op de pers alleen gericht, in het algemeen gewoon."

"Gaan in de winter werken aan zijn bochtentechniek"

Evenepoel miste ook even een bocht, en moest met de hulp van zijn ploegmaats een gat dichten op het peloton. "Er gebeuren alle dagen tien valpartijen of meer", minimaliseert Lefevere dat voorval. "Het was een donker gat aan het einde van een bos, in een steile afdaling. Er waren ook heel wat natte plekken op de weg. Hij ging daar gewoon te laat in de remmen. Zo simpel is het."



"Maar we moeten ook niet overdrijven. Waarom rijdt Campenaerts twee jaar geleden tegen dat muurtje? Waarom rijdt Robbe Ghys dit jaar in de Ronde van België bijna de weg af? Omdat ze hem proberen te volgen. Dus zo slecht zal het allemaal wel niet zijn."



Maar er kan dus nog wel wat geschaafd worden aan de daalkunsten van Evenepoel, iets waar ook Lefevere zich bewust van is. "Dat is wennen. We gaan daar wel iets aan doen in de winter. Misschien wordt hij er beter van, misschien ook niet. Maar we gaan het in ieder geval proberen."



"Hoe? We gaan mensen raadplegen die dat zeer goed kunnen. Ik herinner mij enkele jaren geleden De La Cruz. Iedere afdaling werd hij gelost. Veel erger dan Remco, die wordt niet gelost."



"Tom Boonen zei De La Cruz hem een paar dagen te volgen in de afdaling. Je zag zijn daalcapaciteiten toen met rasse schreden vooruitgaan. Zo pak je moreel, en dan krijg je weer vertrouwen in dat bochtenwerk. Het zal beteren."