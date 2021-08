José De Cauwer verwacht spetterende Vuelta: "In principe is Roglic het beste voorbereid"

"In principe is Roglic het beste voorbereid"

Met een mooi kransje klassementsmannen, stevige bergetappes en maar liefst 20 Belgen beschikt de Ronde van Spanje dit jaar over alle ingrediënten om er een spetterende editie van te maken.



Verwacht José De Cauwer net zoals vorig jaar een tweestrijd tussen Primoz Roglic en Richard Carapaz?



De Cauwer: "Naast Bernal heb je ook nog de mannen van Movistar met onder meer Enric Mas en Miguel Angel Lopez. Er zal alvast iets tactischer gekoerst moeten worden. Op papier is Roglic misschien wel de beste, al is het nog altijd afwachten hoe goed Bernal is."



"Er staan nog veel vraagtekens bij deze Vuelta, maar dat is juist het mooie", is De Cauwer enthousiast. "Het is minder leuk als je 1 topfavoriet hebt die iedereen uit het wiel rijdt."

Als Ineos het opnieuw individueel probeert op te lossen, hebben ze een probleem met deze Roglic. José De Cauwer

Hoewel er dus veel concurrentie is, maakt Primoz Roglic van de Jumbo-Visma-ploeg volgens de commentator veel kans om zichzelf op te volgen als eindwinnaar.



"In principe is Roglic het beste voorbereid. Bernal heeft de Giro al in de benen en kreeg ook nog eens corona."



"Van Roglic weten we dat hij in goeden doen is, dat liet hij zien in de olympische tijdrit. Het is afwachten hoe de tegenstand daarmee omgaat."



"Gaat Ineos eindelijk eens als een blok koersen of lossen ze het opnieuw individueel op? In dat laatste geval hebben ze, denk ik, wel een probleem met deze Roglic."

Roglic tijdens de Tour, die hij na een val moest verlaten.

"Bernal is een betere klimmer dan Roglic"

Na eindwinst in de Tour (2019) en de Giro (2021) kan Egan Bernal dit jaar de jongste renner ooit worden die alle 3 de grote rondes op zijn naam schrijft. Gelooft De Cauwer in de kansen van de 24-jarige Colombiaan?



"Bernal is een betere klimmer dan Roglic. Tot 2 jaar geleden werd hij ook nog als een supertalent beschouwd. Vorig jaar is er door zijn rugproblemen en allerlei privé-zaken dan een misvatting ontstaan. Maar dat Bernal een talent is, hebben we al genoeg gezien."



"De Giro die hij dit jaar won, wordt wel niet als de echte grote Giro beschouwd, maar je moet hem natuurlijk nog altijd winnen. Nu zullen we kunnen zien of hij helemaal terug is. Al blijft de vraag wat zijn weerbaarheid is na zijn 2e grote ronde dit jaar", is de ex-bondscoach benieuwd.

Nu zullen we kunnen zien of Bernal helemaal terug is. José De Cauwer

Bernal stak eerder dit jaar de Giro op zak.

"Vuelta wordt leerschool voor Pidcock"

Ook Bernals ploegmaat Tom Pidcock is dit jaar van de partij in Spanje. Voor de Britse alleskunner is dit ook meteen zijn debuut in een grote ronde.



"Pidcock komt niet naar de Vuelta voor het klassement. Na zijn seizoen en vooral wat hij nog wil doen (o.a het WK) is dat, denk ik, ook een goed idee."



"Deze Ronde van Spanje wordt vooral een leerschool voor Pidcock, wat ook logisch is. Ik weet ook niet of hij de rol van superknecht in zich heeft."



"Hij heeft zich in zijn carrière vooral op zichzelf gefocust, wat niet onverstandig is op zijn jonge leeftijd. Gezien zijn palmares mag hij dat ook wel doen natuurlijk", zegt De Cauwer.

Tom Pidcock werd in Tokio olympisch kampioen mountainbike.

"Ik wrijf me nu al in de handen met Mauri Vansevenant"

In Burgos komen ook 20 Belgen aan de start van de openingsrit. Een sterke Belgische vertegenwoordiging die De Cauwer nu al doet watertanden.



"Er zijn heel veel jonge gasten die meedoen. Persoonlijk kijk ik erg uit naar Jasper Philipsen. Ik hoop echt dat hij 1 of 2 etappes kan winnen."



"Sommige ex-profs vonden dat Philipsen teleurstellend was in de Tour, terwijl hij het volgens mij fantastisch deed. Philipsen werd 3 keer 2e en schonk een ritoverwinning aan Tim Merlier. Het zou super zijn mocht hij nu eens zelf kunnen winnen."

Het zou fantastisch zijn mocht Jasper Philipsen nu eens zelf kunnen winnen. José De Cauwer

Net zoals Tom Pidcock staat ook de 22-jarige Mauri Vansevenant voor zijn vuurdoop in een grote ronde. Een debuut dat het wielerhart van De Cauwer enkele tellen sneller doet slaan.



"Het is gewoon fantastisch dat Vansevenant aan de start komt. Ik wrijf me nu al in de handen. Voor ons als commentatoren is het een godsgeschenk. Door zijn specifieke rijstijl kan je hem ook zo uit het peleton halen."



Het verschil tussen hem en Evenepoel is zwart en wit. De ene wordt gek van de omstandigheden en van het moeten en vooral ook willen. Terwijl Mauri gewoon alles op zich laat afkomen, met succes. Ik kijk ernaar uit om hem ergens op dag 3 al tot de dood te zien strijden bij wijze van spreken."