Franck Berrier (37) is overleden na hartstilstand tijdens padel

Franck Berrier kreeg gisteren een hartaanval tijdens een wedstrijdje padel in Kortemark. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vannacht kreeg hij een tweede hartstilstand. Die is hem helaas fataal geworden.

Berrier moest begin 2019 een punt zetten achter zijn voetbalcarrière met aanslepende hartproblemen. Oorzaak was een virale infectie op de hartspier. Om die reden speelde hij uiteindelijk geen enkele wedstrijd voor KV Mechelen, de club waar hij een paar maanden eerder voor getekend had.

Franck Berrier was een grote naam in het Belgische voetbal. Hij speelde meer dan 220 competitiematchen in ons land. Hij arriveerde in 2008 in België bij Zulte Waregem. In 2010 versierde hij een transfer naar Standard.

Daarna speelde hij opnieuw voor Essevee, KV Oostende en in de zomer van 2018 tekende hij zijn laatste contract bij KV Mechelen.

Bij KVO is de verslagenheid groot. Berrier was van 2013 tot 2018 een van de vaandeldragers van de wederopstanding van de kustploeg. In het seizoen 2019-2020 werd hij nog assistent van Adnan Custovic bij KVO en toen KVO financieel in de problemen zat, startte Berrier een crowdfunding.