De Bruyne twijfelachtig voor seizoensopener: "Hij kan nog geen volledige training afwerken"

Manchester City opent zijn seizoen zondag op het veld van Tottenham. Meteen een stevig affiche voor de manschappen van Guardiola, die waarschijnlijk nog geen beroep zal kunnen doen op zijn sterspeler.



De Bruyne liep op het voorbije EK een scheur op in de ligamenten in de achtste finale tegen Portugal. De Rode Duivels wonnen wel (1-0), maar moesten daar met de blessure van 'KDB' (en Eden Hazard) een grote prijs voor betalen.



De voormalige Genk-speler stoomde zich wel nog klaar voor de verloren kwartfinale (1-2) tegen Italië, maar bekende achteraf dat het "een mirakel was dat hij kon spelen". Het is die blessure waar onze landgenoot nu nog steeds mee sukkelt.



"Het gaat beter met hem", vertelde Guardiola. "Elke dag wordt hij beter. Maar we wachten nog. Hij kan nog geen volledige trainingssessie afwerken. Een deel traint hij met ons, een deel alleen. We zullen zijn situatie de komende dagen bekijken."