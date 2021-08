"Ontbrekende puzzelstuk" en "Garantie op goals": Engelse pers smult van Lukaku

The Guardian: "Terug thuis en eindelijk geliefd"

"Het leek onvermijdelijk dat hij op een dag zou terugkeren bij de club die hij "zijn eerste liefde" noemde, ondanks dat hij in 2017 de club en Antonio Conte afwees. Nu is het een logische overstap."

"Romelu Lukaku keert 10 jaar later terug als het ontbrekende stukje uit de puzzel van Tuchel. Hij is terug thuis en voelt zich eindelijk geliefd."

The Independent: "Wereldtop qua statistieken"

Times: "Een upgrade ten opzichte van Werner"

Daily Mail: "Loonrecord verpulverd voor Lukaku"

"Romelu Lukaku neemt de titel van grootverdiener bij Chelsea over van N'Golo Kante. Met zijn loon vertoeft hij in de hogere regionen van verdieners in de Premier League."

Shearer aan BBC: "Garantie op doelpunten"

Geen krant, maar als gewezen topspits Alan Shearer iets kwijt wil over Lukaku bij de BBC, luisteren we even aandachtig.

"Lukaku arriveert in een club dat alles heeft om de titel te pakken. Vorig jaar miste Chelsea een doelpuntenmaker, die hebben ze nu in huis gehaald."

"De aanvaller is een garantie op goals die het verschil kunnen maken tussen wel of geen titel. Hij is op zijn top en is enorm veel verbeterd sinds hij Manchester United verliet voor Inter."