Wat na Messi en Ronaldo? 5 redenen waarom je de Spaanse La Liga niet mag missen

Atlético Madrid - De titelverdediger aast op een nieuwe titel

Atlético Madrid kan voor het eerst sinds de jaren 40 twee titels op rij pakken. La Liga-volger Michael Van Vaerenbergh gelooft er alvast in. "Ik krijg toch het gevoel dat door de financiële beslommeringen van zowel Real als Barça de rode loper uitgerold is voor een nieuwe titel", zegt Van Vaerenbergh.



"Real en Barça zijn serieus verzwakt uit de mercato gekomen. Atlético had wel nog ergens wat centen of toch niet zo'n salarisplafond voor hun spelers. Ze hebben de duurste coach, maar blijkbaar niet de duurste spelers. Met Rodrigo De Paul halen ze toch een van de uitblinkers van de Serie A weg bij Udinese. Die was ook belangrijk in de Copa America-winst van Messi."



Barcelona probeerde afgelopen zomer een ruildeal op poten te zetten rond Griezmann en Saul. "Maar op geen enkel moment heeft Atlético aangegeven die deal te zien zitten", weet Van Vaerenbergh.

"Ook omdat Griezmann het verkorven heeft bij de Atlético-fans na zijn vertrek naar Barça. Atlético heeft naar mijn mening een sterk en vooral uitgebalanceerd elftal."



Of Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste weken in actie zal komen is nog afwachten. "Die ging in de oefenpot tegen Feyenoord serieus over de rooie. Het zou me niet verbazen, mocht UEFA Carrasco een schorsing opleggen. Zijn coach Simeone was alvast niet te spreken over het voorval."