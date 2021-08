United, Chelsea of toch Liverpool: wie onttroont Manchester City in Engeland?

Manchester City - dé te kloppen ploeg

Met 12 punten voorsprong op "de rest" won City vorig seizoen de titel met sprekend gemak. Ook nu zijn de mannen van Pep Guardiola dé te kloppen ploeg. "Al zal het misschien minder makkelijk gaan dan vorig jaar", weet Thomas Liekens.

De club tastte diep in de geldbuidel voor Jack Grealish. "Waarom ook niet als je het geld hebt? Een kwaliteitsinjectie is hij alvast." En toch lijkt City nog niet uitgeshopt. "Als ze ook Kane kunnen binnenhengelen, is de ploeg compleet en zie ik ze opnieuw de titel pakken."

Manchester United - het jaar van moeten

Ook stadsgenoot Manchester United zat niet stil deze zomer. Met de nodige toeters en bellen kondigde de club nieuwkomers Sancho en Varane aan. "Aankopen die de ploeg echt wel nodig had." "Solskjaer weet dat het dit jaar van moeten is", meent Liekens. "Hij kan zich geen losse flodders meer veroorloven. Het kind van het huis kreeg al veel kritiek te verduren. Nu kreeg hij zijn gewenste transfers en moet hij een resultaat neerzetten."

Is Raphaël Varane de ontbrekende schakel bij United? "De verdediging is toch dé zwakke plek. Maguire is geen slechte verdediger, maar zeer wendbaar is hij niet. Varane zal die minpuntjes moeten opvangen met zijn atletisch vermogen."

Chelsea - schaduwfavorieten van Tuchel

De tweede schaduwfavoriet voor de titel is het Chelsea van Thomas Tuchel en Romelu Lukaku. Vooral door die laatste stijgt de titelhoop naar ongeziene hoogtes in Londen. "Het zal wel klikken met Tuchel, zo kan hij die fantastische lijn van bij Inter doortrekken." "Tuchel zal zijn aanvalsspel aan hem ophangen", voorspelt de commentator, die weet dat de Duitse tacticus geen makkelijke man is. "Lukaku kan daar wel mee overweg, want ook Conte is niet de makkelijkste man ter wereld." "Hij eist enorm veel van zijn spelers." En die spelers presteren sinds zijn komst naar behoren. Chelsea kan met de Champions League en de Europese Supercup op zak vol vertrouwen uitkijken naar een nieuw seizoen.

Liverpool - dan toch vermoeibaar?

Met slechts één aankoop is het nog niet de zomer van Liverpool. Daar lijkt manager Jurgen Klopp zich geen zorgen over te maken. De Duitser is tevreden met zijn "gratis toptransfer": een fitte Virgil van Dijk. "Ook zijn nieuwe partner achterin, Ibrahima Konaté, is geen prutser. Als die twee elkaar vinden, staat er absoluut een muur in de verdediging." De defensieve problemen zijn eindelijk van de baan, maar wat met de mindere vorm van Sadio Mané en Mo Salah? "Voorin zag je vorig seizoen dat het trio Mané, Salah en Firmino niet meer zo sprankelend voetbalde. Het systeem van Klopp bleek voor de jongens misschien dan toch te intensief. Ook Wijnaldum (die vertrok naar PSG, red) is niet iemand die je zomaar vervangt." "Klopp gaat hem zeker missen, maar vindt wel een oplossing", zegt Liekens overtuigd. Of dat genoeg zal zijn om de moordende concurrentie aan de top te verslaan, blijft voorlopig een vraagteken.

Leicester City - geloof in het project

Hoewel Leicester geen CL-ticket bemachtigde, bleven alle sterkhouders én was de ploeg slagkrachtig op de transfermarkt. "Er is geloof in het project", begint Liekens zijn analyse van Tielemans en co. De afgelopen jaren lijkt de ploeg alleen maar te verbeteren. Al schuilt er ook een gevaar: "Vorig jaar schoten ze in de laatste rechte lijn net te kort. Dat mag geen trend, of zelfs vloek, worden." "De vraag is: kan aanvaller Iheanacho de stijgende lijn van vorig seizoen doorzetten? Aan de 34-jarige Jamie Vardy kan je toch niet langer een ploeg ophangen. Als Rodgers erin slaagt zijn spits te laten scoren, ligt een CL-ticket binnen handbereik", aldus de commentator.



Arsenal en Tottenham - zorgenkindjes

"Arsenal moet op z'n minst opnieuw Europees voetbal halen", vindt Thomas Liekens. "Mikel Arteta krijgt in een seizoen zonder Europees voetbal de tijd om zijn systeem te implementeren bij die jonge spelers." Eén van die jonge spelers is Sambi Lokonga, die zich vanaf minuut 1 moet tonen bij zijn nieuwe trainer. "Zeker omdat Arsenal veel goede jonkies heeft, zoals in de beginjaren van Wenger. Oudgedienden zoals David Luiz werden zonder pardon uit de selectie gefilterd." Toch stelt Liekens zich vragen bij het transferbeleid van Arsenal. "De club heeft Ben White bij Brighton gehaald voor 58,5 miljoen euro. Dat is bijzonder veel geld voor een jonge verdediger die zich nog niet bewees op het allerhoogste niveau." Afwachten dus wat dat geeft.

Als Harry Kane vertrekt, is dat toch het nekschot voor Tottenham. Thomas Liekens

Over naar de eeuwige rivaal van Arsenal. "Tottenham wordt toch een beetje een pijnlijk verhaal. Een prijs? Dat zal - met wat meeval - een Carabao Cup moeten worden. Iets anders zie ik ze gewoonweg niet winnen", is Liekens hard voor de Spurs. "Ze zullen geen spijt hebben van het feit dat Toby Alderweireld weggaat, maar als Kane vertrekt, is dat toch het nekschot voor die ploeg. Dan rest er enkel nog Son, die wordt stilaan heel eenzaam." "Het is al een circus geweest. Daniel Levy staat bekend als een voorzitter die niet gediend is met het soort fratsen dat Kane nu uithaalt. Het kan goed zijn dat hij de spits vasthoudt in Londen, maar een ontevreden Harry Kane is ook geen aanwinst voor het team."

Aston Villa en West Ham - verrassend zorgeloos

Dé verrassing van vorig seizoen: David Moyes loodste West Ham United naar een onverhoopte 6e plek. "Dat terwijl hij bij United destijds genadeloos werd afgevoerd omdat het niet meteen draaide." "Bij West Ham heeft Moyes zich opnieuw op de kaart gezet als degelijke manager die een ploeg voor hem kan laten spelen. Het team zal zeker een probleemloos seizoen in de middenmoot draaien." Welke ploeg wordt dan "het nieuwe" West Ham? "Aston Villa!", is Liekens zeker. "Ze zijn dan wel Grealish kwijt, maar hebben uitstekend aangekocht in de breedte." Villa heeft de 100 miljoen pond die het kreeg van City mooi besteed aan aanvallende krachten Buendia, Ings en Bailey. Ook ervaren rot Ashley Young keerde terug naar de club. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de concurrentie te verrassen dit seizoen.



Brentford - nieuwkomer om naar uit te kijken

Na tien (!) pogingen is het eindelijk gelukt: Brentford wist zich vorig seizoen via de play-offs naar de Premier League te heisen. Geen toeval volgens Liekens. "Brentford heeft met de Deense manager Thomas Frank een meester-tacticus in huis." "Daarenboven schrijft de club een mooi verhaal met de participatie van de fans en een voorzitter die geen oligarch is, maar zelf zijn weg naar de top vond als supporter. Het is een beetje de verloren gelopen Londense club die weer thuiskomt."

"Het is redelijk bevreemdend als je weet dat Brentford geen jeugdploegen heeft, maar enkel met een B-team speelt." De unieke manier van werken wordt dit seizoen zwaar op de proef gesteld.

De ploeg treedt voor het eerst in 74 jaar weer aan in de eerste klasse. Hun laatste thuisnederlaag op topniveau dateert van 26 mei 1947, toen Arsenal over de vloer kwam. Laat dat net de club zijn waartegen Brentford dit seizoen de competitie opent. "Een ideaal moment om wraak te nemen", lacht Thomas Liekens.

Norwich, Watford en Burnley - degradatie