Tekent Lukaku vandaag voor Chelsea? "Een droom die uitkomt voor hem"

"Dat hebben ze bij Romelu ook gedaan. Ze hebben hem naar West Bromwich Albion en Everton gestuurd. Maar het was toen al duidelijk dat hij bij Chelsea geen plaats had. Ze vonden hem niet goed genoeg en hebben hem toen doorgestuurd. Nu komt hij echt door de grote poort binnen."

"Een droom die uitkomt." Een betere omschrijving voor de overgang van Romelu Lukaku naar Chelsea kon Tim Wielandt, presentator van de Kick&Rush podcast over de Premier League, haast niet bedenken. "Hij heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij altijd voor Chelsea wilde spelen", weet Wielandt. "Het is de club van zijn hart."

"Sterker, fitter en op de top van zijn kunnen"

Lukaku keert na twee jaar in Italiaanse loondienst terug naar de Engelse velden. Is hij nu een andere speler dan toen hij er vertrok? "Er zijn altijd mensen die vraagtekens hebben geplaatst achter het technisch vermogen van Romelu Lukaku", zegt Wielandt. "Ik begrijp dat niet echt. Zelfs bij Manchester United gebeurde dat nog. Dat is niet zo lang geleden."



"Hij heeft nu twee jaar Inter achter de rug en plots zou hij een andere speler zijn. Dat is niet waar. Hij is nog sterker en fitter geworden. Hij is nu 28, dus op de top van zijn kunnen. Dat is wel veranderd. Fysiek is hij een geweldenaar, iemand die elke ploeg kan gebruiken. Maar dat hij geen goede voeten zou hebben, is absoluut niet waar."



"Lukaku is een fantastische afwerker. Hij is steeds beter geworden, vooral door aan zichzelf te blijven werken. Vanaf nu kan je zeggen dat het een echte topspits is, het type dat elke topclub wel kan wensen in zijn kern. Zeker ook Chelsea, want dat type hebben ze eigenlijk niet."