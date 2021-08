Remco Evenepoel ontvangt "beloning": "Ik ben geduldig gebleven"

Remco Evenepoel stak de voorbije dagen al meermaals zijn neus aan het venster, maar Dame Fortuna leek vandaag opnieuw niet op de schouder van het goudhaantje te zitten.

Evenepoel schatte in een afdaling een bocht verkeerd in en moest corrigeren. Hij verdween zo even uit de spits van de koers, maar kwam voorin weer postvatten en schudde dan maar een solo van 16 kilometer uit zijn dijen.

"Ik maakte een klein foutje na een van mijn aanvallen, maar mijn ploeg was geweldig", vertelde Evenepoel na zijn ritzege op de ploegwebsite.

"Ik wist van Michael (Morkov) dat er een steil stuk in het rondje lag en daar heb ik het verschil gemaakt."

Evenepoel is twee dagen voor het einde ook de nieuwe leider. "Het klassement is nog niet voorbij, maar ik hoop dat ik dit gevoel kan meenemen naar vrijdag en zaterdag."

"Ik was extreem gemotiveerd om te winnen na het werk van mijn ploeg. Tegelijk betekent deze eerste ritzege in een rit in lijn (Evenepoel won na de Giro de tijdrit en het eindklassement in de Ronde van België) na een harde periode veel voor me."

"Ik heb heel veel ups and downs gehad, maar ik ben geduldig gebleven en vol vertrouwen. Vandaag heb ik de beloning ontvangen."