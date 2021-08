Philipsen wil Tour-kater doorspoelen: "Meer rust nu ik enige sprinter ben"

Zes podiumplaatsen, maar geen overwinning. De Tour werd voor Jasper Philipsen in die zin een teleurstelling. In de Vuelta krijgt de 23-jarige sprinter een nieuwe kans op succes. "Ik ga niet liegen als ik zeg dat ik heel ontgoocheld was", blikte Philipsen nog even terug op de voorbije Ronde van Frankrijk.



"Ik reed een constante Tour en haalde Parijs zonder al te veel moeite. Ik was er zo vaak dichtbij, maar het lukte telkens niet. In Parijs besefte ik opeens dat mijn kansen op waren, dat het voorbij was en dat viel me zwaar. Al die ereplaatsen zou ik maar al te graag inruilen voor een zege."



"Het is geen schande om te verliezen van Wout van Aert en Mark Cavendish, maar een sprinter wil winnen en ik kan al van jongsaf moeilijk tegen mijn verlies. Er was wel wat mentaal oplapwerk na de Tour."