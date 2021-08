Olympisch kampioen Marcell Jacobs komt dit jaar niet meer in actie

Het was op een vraag van een fan op Instagram dat Marcell Jacobs reageerde dat hij pas in 2022 weer in actie zou komen. Hij slaat zo dus de wedstrijden in Eugene (Verenigde Staten), Brussel en Zürich over.

Volgens het Italiaanse dagblad Il Corriere della Sera zou mogelijk ook een knieprobleem zorgen voor de inactiviteit van Jacobs. Hij zou na zijn thuiskomst geprobeerd hebben om de training te hervatten, maar door de opgestapelde vermoeidheid en last aan zijn knie moest hij al snel de training staken.