Neuville: "Kan munt slaan uit parcourskennis, maar het wordt toch knokken"

Thierry Neuville won de Rally van Ieper in 2018, toen het nog deel uitmaakte van het BK rally. Nu zet het een stap hogerop naar het WK, maar toch denkt Neuville dat zijn voordeel tegenover de concurrentie beperkt is.

"Ik denk niet dat ik zoveel meer favoriet ben dan voor de andere rally's. Ik hoor altijd bij de kandidaat-winnaars. Ik zou ook niet weten waarom de verschillen deze keer groter zouden zijn."

"Maar misschien kan ik wel munt slaan uit mijn kennis van de streek en van de ritten. Vooral ritten 2 en 3, over de Kemmelberg en via Westouter, zijn cruciaal. Die zijn lang en iets uitdagender dan de rest."

"Het doel is uiteraard om te vechten voor de zege, maar het WK blijft wel de prioriteit. Alleen gaan beide hand in hand. Als ik wil opschuiven in de WK-stand zal ik hier moeten meedoen voor de winst."

De weersomstandigheden van de voorbije dagen én die van de komende dagen zijn volgens Neuville in het voordeel van de rijders. "De vele regen heeft ervoor gezorgd dat de wegen er netjes bij liggen, want al het stof en vuil zijn weggespoeld."

"Er wordt ook tot het einde van de rally goed weer voorspeld, dat is beter dan we verwacht hadden. Bij slecht weer kan deze rally een nachtmerrie zijn, want je hebt hier sowieso al vaak last met de grip."