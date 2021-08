Net nu het weer wat beter ging: Fabio Aru (31) stopt na de Vuelta met koersen

Fabio Aru werd in 2012 prof bij Astana en ontpopte zich meteen tot een uitstekende ronderenner.

Hij won ritten in de Vuelta (2014), de Giro (2014 en 2015) en de Tour (2017). Na een 3e (2014) en 2e (2015) plaats in de Giro zette hij in 2015 de kers op de taart met eindwinst in de Vuelta.

Maar de jongste jaren ging het bijzonder snel bergaf met Aru, die meer en meer als een enigma door het peloton fietste. Bij UAE trapte hij van de ene blessure naar het andere letsel.

Aru wilde dit jaar zijn carrière nog eens herlanceren bij Qhubeka-NextHash, maar spraakmakende resultaten bleven uit. Tot vorige week: Aru werd prompt tweede in de Ronde van Burgos.

Maar de voormalige Italiaanse kampioen klapt na de Ronde van Spanje het boek dicht. "Ik denk hier al een tijdje over na met mijn familie", zegt Aru over zijn afscheid. "Ik wil mijn prioriteit bij hen leggen."