Ligue 1-kenner Sirik Geffray: "Messi wou zelf naar PSG, dat wil iets zeggen"

De Franse Ligue 1 staat op vlak van uitstraling nog altijd onder de Spaanse La Liga. "Maar dat heeft vooral te maken met Barça, Atlético en Real", verklaart Geffray. "Dat zijn de drie clubs die er daar echt wel bovenuit steken. Als je daaronder kijkt, is het niveauverschil misschien niet zo groot."



"Er wordt op een totaal andere manier gevoetbald in Spanje, maar de voorbije jaren is het al gebeurd dat Rennes Betis heeft uitgeschakeld in de Europa League. Er zijn zo nog voorbeelden. Alleen heb je in Spanje die drie grote topclubs die er echt bovenuit steken, en een paar subtoppers zoals Villarreal die het goed doen."



"In Frankrijk heb je één topclub met PSG en de rest zit daaronder. Al hebben die andere ploegen ook kwaliteit. We vergeten snel dat Lyon in die Final 8 in Portugal ook Juventus uitschakelde en in de halve finales stond. Toen gingen ze eruit tegen Bayern München. Dat is nog niet zo lang geleden."