Lampaert over geboorte 'Wistje': "Langs de kant van de weg gevolgd via Facetime"

Omdat de geboorte pas was uitgerekend voor 20 augustus had Yves Lampaert beslist om toch nog deel te nemen aan de Ronde van Denemarken. Maar na de openingsrit hoorde hij dat het toch al zover was. Lampaert sprong nog in de auto, maar was uiteindelijk te laat om de bevalling zelf mee te maken.

"Ik was een zevental uur te laat. Ik moest nog een goeie 950 kilometer naar huis rijden, dus ik wist dat ik het niet zou halen."

Lampaert hoefde de bevalling niet helemaal te missen. "Ik heb me aan de kant gezet en heb het live gevolgd via facetime. Dat was wel speciaal. Toen ik wist dat alles vlot verlopen was, kon ik rustig verder rijden naar het ziekenhuis in Tielt."

Zijn vriendin Astrid stond er tijdens de bevalling niet alleen voor. "Ze werd bijgestaan door mijn zus en haar zus. Ik ben opgelucht dat het allemaal zo vlot is verlopen."