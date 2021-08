Kim Clijsters (38) schrapt ook de US Open van haar programma

Kim Clijsters speelde op 26 juli een exhibitiematch tegen Sloane Stephens in de VS. Onze landgenote stond met een ingetapete kuit op het terrein, maar volgens haar management ligt een kuitletsel niet aan de basis voor haar afzegging.

"Ze voelt zich gewoon niet klaar genoeg om deel te nemen aan de US Open (30 augustus - 12 september)", klinkt het in een reactie aan onze redactie. "Daarom heeft Kim beslist om de aangeboden wildcard te weigeren."

Clijsters kwam vorig jaar voor het laatst in actie op de US Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Russin Jekaterina Alexandrova. In 2021 kwam ze voorlopig nog niet in actie in een officiële wedstrijd.

Begin dit jaar raakte Clijsters besmet met het coronavirus. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie. Het is intussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar comeback aankondigde.