Jordi Meeus kijkt uit naar de Vuelta: "Hoop paar keer mee te doen voor winst"

Zaterdag start de Ronde van Spanje met een korte tijdrit in Burgos. De dag erna krijgen de sprinters al meteen een kans op de zege. Jordi Meeus staat voor het eerst aan de start van een grote ronde. De 23-jarige sprinter van Bora-Hansgrohe hoopt zich te kunnen tonen in Spanje.

Heel wat debutanten maken zich in Spanje op voor hun eerste grote ronde. Onder hen ook Jordi Meeus. De 23-jarige sprinter van Bora-Hansgrohe maakte dit jaar zijn debuut bij de profs en was meteen goed voor enkele ereplaatsen.

"Ik weet niet goed wat ik mag verwachten in deze Vuelta", klinkt het bij de Limburger. "Maar ik hoop wel dat ik een paar keer kan meedoen voor de zege in de sprint."

Wil Meeus een ritzegen meepakken uit Spanje, zal hij wel eerst gerenomeerde sprinters als Fabio Jakobsen, Arnaud Démare en Jasper Philipsen opzij moeten zetten. Al valt het deelnemersveld bij de sprinters op papier best mee. "Het is inderdaad wat zoeken naar topsprinters", vindt ook Jordi Meeus.



"Hoewel er niet zo veel grote namen aan de start staan, zijn er nog altijd heel wat snelle jongens. Ik kijk ook niet te veel naar de anderen, maar houd de focus op mezelf en de sprint die ik wil rijden."

"Het is een beetje moeilijk om te weten wat ik mag verwachten in deze Vuelta", klonk het op een online persmoment. "Dit is mijn eerste grote ronde, drie weken lang koersen op hoog niveau, in de warmte. Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren. Ik reed wel al enkele rittenkoersen van een week op WorldTour-niveau, maar de Vuelta is toch nog andere koek. Ik kijk vooral uit naar wat komt."



Ronde van Catalonië, Zwitserland en Romandië in functie van de Vuelta

Meeus deed dit seizoen al wat ervaring op in de Ronde van Catalonië, Romandië en Zwitserland. Veel sprintkansen waren er daar niet te bespeuren. "Klimmen is niet echt mijn ding, maar die koersen waren wel goed in functie van mijn verdere groei als renner en in functie van deze Vuelta ook."

"Hier moet ook veel geklommen worden. Uiteraard kijk ik in deze Vuelta vooral uit naar de sprinters- en vlakke ritten. De conditie is goed, ik hoop dat ik me een paar keer kan tonen in de sprint."



