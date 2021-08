Foket vanavond tegen Messi?: "Ik heb goesting: je wil je toch meten tegen hem?"

Ook Thomas Foket (26 en ex-AA Gent) was verrast door de Messi-deal. "Toen het van Barcelona naar PSG kantelde, keken we in de kleedkamer toch ook eens welke ploeg ze zouden kunnen opstellen. Dan schrik je wel even. Ik zou alleszins niet in de schoenen willen staan van hun trainer."

Foket heeft wel "goesting" in een confrontatie met Messi en co. "Je wil je toch meten. Je wil tegen zo'n ploeg spelen en kijken wat het verschil is. Je moet het eens meemaken."

"Tegen PSG is het altijd moeilijk. Ze hebben altijd al een gekke ploeg kunnen opstellen, maar met het trio (Messi-Neymar-Mbappé) is het toch nog iets anders. Dit zijn de beste aanvallers van de wereld. Maar het is vooral goesting bij mij. Wij hebben niets te verliezen." Al is het niet zeker of Mbappé zal spelen, die zit met zijn hoofd bij Real.