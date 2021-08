Fabio Jakobsen is klaar voor de Vuelta: "Wie had dit een jaar geleden gedacht?"

"Wie had dit een jaar geleden gedacht?", glimlacht een zeer ontspannen en scherpe Fabio Jakobsen (24) twee dagen voor zijn rentree in een grote ronde. Een jaar geleden was zijn leven in gevaar na die vreselijke crash in Polen, maar de Nederlandse sprinter blinkt nu weer in zijn vel. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit mag meemaken en goed genoeg ben om in de selectie van deze ploeg te geraken. Een jaar geleden had niemand dat gedacht." "Het proces is stapsgewijs verlopen, van week tot week. In het begin droomde ik van een zege en de Vuelta, maar pakweg een half jaar geleden keek ik nog heel ver in de toekomst." "In februari had ik mijn laatste operatie en dan moet je afwachten voor complicaties. Je weet niet of je lichaam het nog zo oppakt als vroeger. Maar het is zonder tegenslag verlopen en hier zijn we."

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit mag meemaken en goed genoeg ben om in de selectie van deze ploeg te geraken. Een jaar geleden had niemand dat gedacht. Fabio Jakobsen

"Ik heb redelijk kunnen doortrainen na val in Heistse Pijl"

Bij zijn vorige passage in de Vuelta - in 2019 - won Fabio Jakobsen 2 ritten. "Ik hoop er nu eentje te winnen. Dat zou al geweldig zijn", zegt hij met fonkelingen in zijn ogen. "Maar ik wil deze koers vooral uitrijden en ik wil hier beter worden. In de eerste week zie ik twee kansen en die wil ik benutten, want er is geen garantie dat ik in de tweede of derde week nog zo goed ben." In de Ronde van Wallonië won Jakobsen eind vorige maand alvast twee ritten. "Die vorm is zeker niet verdwenen, maar daarna ben ik ongelukkig ten val gekomen in de Heistse Pijl." "Ik belandde met mijn knie op het voorblad van een andere fiets, maar er is niets kapot en ik heb redelijk kunnen doortrainen. Ik hoop stiekem nog iets beter te worden in deze Vuelta."

"Groenewegen? Meer dan elkaar feliciteren hoeft niet"

In Wallonië reed Fabio Jakobsen met Dylan Groenewegen rond. "We hebben elkaar gefeliciteerd met onze ritzeges, maar verder was er geen woordenwisseling", vertelt hij over zijn landgenoot die de val in Polen mee veroorzaakte. "Daar heb ik ook geen behoefte aan. Hoe de zaak afgehandeld wordt, hoeft niet in de weg te staan van het feit dat we met elkaar moeten en kunnen omgaan. We zullen elkaar nog vaker tegenkomen, maar meer dan elkaar feliciteren hoeft niet."

Vansevenant: "Ik leg mezelf niet te veel druk op"