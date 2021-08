David Haye komt uit pensioen "om miljardair-bokser Fournier een lesje te leren"

David Haye is geen kleine garnaal. Hij was bijna 3 jaar lang wereldkampioen bij de zwaargewichten, voor hij zijn titel aan Vladimir Klitsjko verloor. 3 jaar geleden zette hij op 37-jarige een punt achter zijn carrière. Maar nu keert hij dus uit zijn pensioen terug om te boksen tegen Joe Fournier.

Fournier is een Engelse miljardair, die zijn fortuin vergaarde in de fitnesswereld en zich sinds 2015 aan het boksen wijdt. Hij won al zijn 9 gevechten als professional, maar volgens Haye was dat allemaal maar klein bier.

"Dit is geen comeback, maar dit gaat om duidelijk maken dat er een niveauverschil in boksen is. Je moet in je rijvak blijven of je riskeert platgewalst te worden", is Haye, bijgenaamd de Hayemaker (de pikdorser, maar ook een harde dreun), nu al begonnen met de "trash talk".

"Joe "de miljardair" Fournier heeft een lesje nodig dat je niet alles kunt kopen. Kampioenen worden geboren en niet gekocht."

Het gevecht zou volgende maand al plaatsvinden en zal de twee "kemphanen" ongetwijfeld een stevige duit opleveren. Fournier tekende zijn eerste contract als bokser immers bij... Hayemaker Promotions.