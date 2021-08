BNXT League: Almere zegt af voor Nederlands-Belgische basketbalcompetitie

Eind vorig jaar bereikten de organisatoren van de twee competities een akkoord over een samensmelting. De gecombineerde competitie had in eerste instantie BeNeLeague als werktitel, maar dat werd later BNXT League.

Aan de gecombineerde competitie zouden 22 clubs deelnemen, twaalf Nederlandse en tien Belgische. Nu zijn er nog 21 over. De competitie start op 24 september.

"Na een moeizame, sportieve maar ook financiële, start in het vorige seizoen heeft Almere Sailors de aflopen maanden hard gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe businesspartners en seizoenkaarthouders."

"Gebleken is dat zowel vanuit de ondernemers als vanuit mogelijke toeschouwers geen overweldigende belangstelling was om Almere Sailors in haar weg vooruit te ondersteunen", aldus Almere Sailors in een verklaring.

"Het bestuur van Almere Sailors zal in de komende dagen gaan bepalen of Almere Sailors nog een bestaansrecht heeft of dat dit onmogelijk is. Hierover zal zij in overleg treden met experts in deze."