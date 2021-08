BEKIJK: Hordekampioen bedankt vrijwilliger die zijn taxi betaalde, waarna hij goud won

Afgelopen donderdag was een belangrijke dag voor Hansle Parchment, want toen stond de finale van de 110 meter horden op het programma. Helaas stapte de Jamaicaan op de verkeerde bus, die hem naar een van de stadions voor het zwemmen bracht.

Omdat alle officiële auto's van de Spelen al geboekt waren en het te veel tijd zou kosten om de bus terug naar het olympisch dorp te nemen en dan op de juiste bus te springen, koos Parchment ervoor om in een taxi te stappen.

Een bijna radeloze Parchment wendde zich tot een vrijwilliger, Tiana, die hem geld gaf om een taxi te nemen. "Zo geraakte ik toch nog op tijd voor de opwarming voor de finale en had ik dus genoeg tijd om mij klaar te maken."

In 13"04 veroverde hij even later de gouden medaille, maar ondanks zijn vreugde was Parchment Tiana niet vergeten. Een dag later zocht hij haar op om hem zijn medaille te tonen en het geld voor de taxi terug te betalen. "Jij was een belangrijke schakel op weg naar goud voor mij", zei Parchment. Op twitter voegde hij er nog aan toe: "Het kost niets om vriendelijk te zijn."