Team van schaatser Bart Swings trekt sponsor voor mentale begeleiding aan

Psyned maakte woensdag bekend dat de zorgaanbieder niet alleen aandacht zal hebben voor de schaatsers, maar ook voor coaches en andere begeleiders.

"De druk om te presteren is in de topsport soms zo hoog dat het prestaties negatief beïnvloedt of een sporter doet beslissen om niet verder te gaan, stelt Patrick Callahan, directeur van Psyned.

Hij verwijst daarmee naar de Amerikaanse turnster Simone Biles tijdens de Olympische Spelen: "Als topsporter en als team wil je dit voor zijn en een optimale omgeving creëren waarbij prestatie, passie en plezier hand in hand gaan."

De nieuwe sponsor benadrukt dat niet alleen de schaatsers maar ook de coaches en fysiotherapeuten mentaal gezond en sterk moeten zijn.

Coach Martin ten Hove: "Elke sporter is anders en wij geloven dan ook heilig in een maatwerk route voor elke individuele schaatser binnen ons team." Van Hove meent dat IKO nu in staat is voor elke sporter de beste oplossing te vinden.

Naast Swings maken onder meer de Nederlandse olympische kampioenen Jorien ter Mors en Esmée Visser deel uit van Team IKO. Sinds vorige maand bereiden de schaatsers zich op het ijs van de Thialf Arena in Heerenveen voor op het olympisch seizoen.