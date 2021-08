Sergio Ramos verwelkomt Lionel Messi bij PSG: "Wie had dat ooit gedacht?"

Lionel Messi en Sergio Ramos vochten in het voorbije decennium heel wat duels uit, maar beide spelers worden in de herfst van hun carrière nu nog ploegmaats. "Wie had dat ooit nog verwacht?", lachte Sergio Ramos op de sociale media.

De centrale verdediger verwelkomde zijn nieuwe ploeggenoot ook nog in Parijs. Het zal wel nog even wachten zijn voor beide spelers samen op het veld staan, Ramos liep een blessure op en is enkele weken buiten strijd.

Komend weekend speelt PSG thuis tegen Straatsburg, de kans dat Messi dan al zijn debuut maakt is eerder aan de kleine kant.