Rafael Nadal geraakt niet uit het sukkelstraatje: hij past voor Toronto

Rafael Nadal sukkelt al sinds verloren halve finale op Roland Garros met zijn voet. De blessure dwong hem om niet alleen Wimbledon maar ook de Olympische Spelen te laten passeren.

Vorige week maakte Nadal zijn comeback in Washington, maar na zijn zege tegen Jack Sock speelde de pijn weer op. "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn kansen ten volle kan verdedigen", zegt Nadal over zijn forfait voor Toronto.

"Ik keer nu terug naar Mallorca om een manier te vinden om hiermee om te kunnen gaan. Het belangrijkste is dat ik plezier vind in het tennis en met deze pijn is dat onmogelijk."

Door deze aanslepende blessure komt er sowieso een vraagteken te staan achter de naam van Nadal voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar, dat Nadal 4 keer wist te winnen, begint op het einde van de maand.