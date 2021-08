Onvermoeibare Dani Alves (38) speelt 3 dagen na olympisch goud gewoon weer

Dani Alves wilde per se met Brazilië naar de Olympische Spelen om zo een van de weinige lacunes op zijn palmares op te vullen, namelijk een olympische titel. Dat lukte ook, maar had heel wat voeten in de aarde.

In de halve finale, amper een week geleden, moest Brazilië verlengingen spelen om Mexico af te schudden en ook in de finale werd Spanje pas na 120 minuten verslagen. Telkens stond Dani Alves de hele tijd op het veld.

Maar van vermoeidheid of jetlag heeft de oude krijger blijkbaar nog niet gehoord, want Alves was nauwelijks weer geland in Brazilië of hij trok zijn voetbalschoenen weer aan voor een match met zijn club Sao Paulo.

Een belangrijke match dan ook nog, want Sao Paulo moest het in de kwartfinales van de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) opnemen tegen Palmeiras. En opnieuw liet coach Hernan Crespo Alves de volle 90 minuten. Eindstand: 1-1.

Komend weekend krijgt Alves een nieuwe kans om wat minuten te maken en een paar dagen later staat de return tegen Palmeiras al op het programma. Het houdt niet op.