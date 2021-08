Na Novak Djokovic slaat ook Rafael Nadal ATP-toernooi van Cincinnati over

De organisatie van het toernooi in Cincinnati bevestigde na de afzegging van Djokovic nu ook die van Nadal. Een voetblessure bezorgt de 35-jarige Spanjaard al kopzorgen sinds Roland Garros.

"Ik moet terugkeren naar Mallorca en proberen een manier te vinden om mijn voet beter te laten worden. Het allerbelangrijkste is om plezier te blijven hebben in het tennis", liet Nadal weten. "Met deze pijn is plezier hebben onmogelijk."

Nadal paste de afgelopen maanden eveneens voor Wimbledon en de Olympische Spelen. In Cincinnati zal David Goffin zijn wederoptreden maken nadat hij in juni een enkelblessure opliep.