Dolgelukkige fans in Parijs: "Ze geloven nog altijd niet dat Lionel Messi van PSG is"

Ligt de echte Parisien die niet naar het stadion was afgezakt wakker van de komst van Lionel Messi? Weet hij of zij zelfs wat er aan de hand is?

"Ja, toch wel", schat onze reporter in. "Op een halfuurtje van het stadion zie je nog altijd Argentijnse shirts, hoor je voortdurend Messi en Neymar in gesprekken opduiken en wapperen de PSG-vlagjes uit de auto's."

"Die PSG-vibe hangt er dus wel. Logisch ook, want Messi palmt en pakt heel deze stad in."