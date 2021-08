De Ronde van de Toekomst: welke toptalenten treden in voetsporen van Pogacar en Bernal?

De zaterdagetappe is een kort festijn van 71 kilometer met onder meer de Col du Glandon, de laatste dag wordt gekleurd door een passage over de Iseran (2.764 meter).

Het slotweekend in de Alpen is zeker niet van de poes met nog eens twee aankomsten bergop.

Vrijdag is een proloog van 5 kilometer de eerste waardemeter, maandag is een ploegentijdrit van 27 kilometer op dag 3 een nieuwe maatstaf.

De Ronde van de Toekomst is de 10-daagse Tour de France voor belofterenners. Zij verschijnen aan de start in hun landenteams en -truitjes. De ploegen bestaan uit 6 goudklompjes.

6 Belgen: kopmannen Vandenabeele en De Lie

Van Tricht, student bio-ingenieur, heeft een liefde voor klimklassiekers als de Amstel Gold Race dankzij inspiratiebron Philippe Gilbert. Met een dubbele 7e plaats in het Circuit de Wallonie en de Ronde van Limburg bewees hij eind mei al dat hij stilaan profrijp is.

De Lie beschikt over een stevig eindschot en zit met het WK van Leuven in zijn achterhoofd. Zijn eerste kennismaking met de profs verliep alvast vlekkeloos met een 3e plaats in de GP Vermarc in mei.

Henri Vandenabeele (21) ligt onder contract bij DSM en heeft dus al de nodige profervaring opgedaan. In de Giro voor beloften werd hij in 2020 2e na Tom Pidcock, dit jaar eindigde hij 3e.

Spanje en Colombia

Is er een gedoodverfde favoriet om in de voetsporen van Tadej Pogacar (2018) en Egan Bernal (2017) te treden? Absoluut!

Hij is amper 18 jaar, maar Juan Ayuso is nu al aan boord gehaald bij UAE en flirtte de jongste weken met zijn eerste profzege. Als de Baby Giro (eindwinst en 3 ritzeges) een voorsmaakje was, dan wordt deze Tour de l'Avenir een onemanshow.

Terwijl de Spanjaarden ook rekenen op Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) en Javier Romo (Astana-Premier Tech), bewijst Andres Camilo Ardila dat eindwinst in de Baby Giro geen garantie op een knalentree bij de profs is.

De Colombiaan was in 2019 oppermachtig in Italië, maar kent groeipijnen bij de profs, waar hij overigens ploegmaat is van Ayuso bij UAE. Een 11e plaats in de Ronde van Burgos vorige week zal hem misschien in deze toekomstronde een boost geven.