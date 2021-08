Bonifazio volgt zichzelf op in GP Jef Scherens, hij sprint sneller dan Bouhanni

VIDEO: Bekijk de samenvatting van de GP Jef Scherens

Een viertal (Dimitri Peyskens, Jens Reynders, Milan Paulus en de Nederlander Dylan Bouwmans) zorgde vrij vroeg in de wedstrijd voor de lange vlucht van de dag. Het peloton gaf hen een maximale voorsprong van 4'30".



In de grote groep voerden dan de renners van Intermarché-Wanty Gobert en TotalEnergies het tempo op. Dat zorgde ervoor dat op 40 kilometer van de eindmeet de poort achteraan het peloton wagenwijd open stond.



Met nog twee ronden voor de boeg was de voorsprong van de vier leiders geslonken naar iets minder dan anderhalve minuut. De ronde daarop was de afstand tussen de koplopers en het peloton nog slechts 28 seconden groot. Op de Wijnpersstraat werden de vroege vluchters gegrepen.

Alpecin-Fenix leek met Tim Merlier de snelste sprinter mee te hebben, maar de voorbereiding liep niet gesmeerd en uiteindelijk was het Gianni Vermeersch die de sprint moest rijden.

Dat was een eindje achter Niccolo Bonifazio, die de oprukkende Nacer Bouhanni net kon afhouden voor zijn eerste zege van het seizoen. Bonifazio is de eerste sinds Jef Lieckens (1985 en 1986) die zichzelf kan opvolgen in de GP Jef Scherens.