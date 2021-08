Amerikaanse veldrijdster Katie Compton zet punt achter carrière na positieve dopingtest

Volgens een verklaring van het Amerikaans anti-dopingagentschap USADA testte Compton positief in september 2020 op anabole steroïden. De 42-jarige veldrijdster ontkende in een verklaring de beschuldigingen.

"Ik kreeg in september 2020 een bericht van USADA dat mijn controle negatief was voor alle verboden stoffen. Dat nieuws werd mij op dezelfde manier gecommuniceerd als altijd: via een brief van USADA."

"Ik heb dezelfde brief ontvangen na elke test die ik de afgelopen 19 jaar heb gedaan. Begin februari 2021, na terugkomst van een moeilijk raceseizoen, hoorde ik dat hetzelfde monster van september opnieuw werd geanalyseerd door een onregelmatigheid in het biopaspoort en positief bevonden werd voor een exogene anabole steroïde."

"Dit was dramatisch nieuws voor mij, omdat ik nooit opzettelijk of bewust zoiets in mijn lichaam heb gestopt. Ik weet hoe kwetsbaar de hormonen van vrouwen zijn, en ik zou er nooit voor kiezen iets te nemen dat mijn gezondheid in gevaar zou brengen."

"En niet alleen dat: ik nam nooit iets om ethische en morele redenen. Ik ben mijn hele carrière een groot voorstander van schone sport geweest en ik heb het gevoel dat alles doen om de eigen natuurlijke vaardigheden te vergroten, vals is, punt uit."

"Ondanks de beslissing om in maart met pensioen te gaan, voelde ik ook de behoefte om mezelf en mijn reputatie te verdedigen. Ik huurde een advocaat in en deed mijn best om te onderzoeken hoe de stof in mijn systeem kwam, maar ik slaagde er niet in om dat antwoord te vinden."

"In de afgelopen zes maanden heb ik geleerd dat ik niet kan bewijzen dat ik niets opzettelijk heb genomen, en ik kan het me niet veroorloven om te blijven vechten, wetende dat de uitkomst hoe dan ook hetzelfde zal zijn."

"Toen ik zag dat er vijf maanden zat tussen de monsterafname en de melding, bleek het onmogelijk om te achterhalen wat er in mijn lichaam zou zijn gekomen. Ik heb besloten om te stoppen met het voeren van een dure en moeilijke strijd en zal de sanctie accepteren."

Compton won naast haar Amerikaanse titels ook 3 zilveren en een bronzen medaille op WK's. Ze pakte 2 keer de eindzege in de Wereldbeker en won 24 manches.