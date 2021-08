2 Spaanse teams verlaten Ronde van Portugal na coronabesmettingen

De Ronde van Portugal gaat zonder 2 teams verder. Bij Caja Rural raakten 2 renners besmet waarna het team besloot om niet meer verder te rijden. Hetzelfde geval bij Euskaltel-Euskadi waar ook 2 renners positief hebben getest.

"Om de gezondheid van iedereen en het peloton in het algemeen te behouden heeft de oranje formatie in overeenkomst met de organisatie van de Ronde van Portugal besloten om de wedstrijd te verlaten", staat er in een statement van Euskaltel-Euskadi te lezen. "Bij thuiskomst zullen alle leden de overeenkomstige tests uitvoeren die door de gezondheidsautoriteiten zijn aangegeven."

De Ronde van Portugal loopt nog tot zondag 15 augustus.