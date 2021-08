Team DSM: "We zijn niet van plan om Ilan Van Wilder te laten vertrekken"

In de wandelgangen verspreidde zich het gerucht dat de 21-jarige Ilan Van Wilder al volop in gesprek is met andere ploegen.



Onze landgenoot was normaal gezien voorzien voor de Vuelta, maar kreeg van DSM uiteindelijk toch geen ticket voor Spanje.



Bij onze collega's van Wielerflits reageerde DSM-ploegleider Rudi Kemna op de geruchten. "Het klopt dat Ilans manager hem aangeboden heeft bij andere ploegen. Maar dat is totaal niet toegestaan", zegt Kemna.



"Ilan ligt bij ons onder contract tot eind 2022. We zijn niet van plan om hem te laten vertrekken."



"Wij willen voortdoen met Ilan. Maar zijn management maakt het moeilijk en dat zorgt voor extra druk. Dat is geen voordeel voor hen en zeker niet voor Ilan. Maar we zijn gemotiveerd om Ilan verder op te leiden."