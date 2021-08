Schoon volk op Memorial Van Damme in hoogspringen: olympische top 5 en gouden Nafi Thiam

De Olympische Spelen zijn nog maar net voorbij of de atletiekliefhebbers mogen al een nieuwe datum in hun agenda noteren. Op vrijdag 3 september zakken er namelijk veel mooie namen af richting Brussel. Zo ook in het hoogspringen.

Met de volledige top vijf van de olympische hoogspringfinale belooft de Memorial Van Damme alvast voor het nodige spektakel te zorgen. De Russische Mariya Lasitskene stak in Tokio nog goud op zak met een sprong over 2m04 en wordt de te kloppen vrouw in onze hoofdstad.

Daarnaast nemen ook de Australische Nicola McDermott (zilver) en de Oekraïense Jaroslava Machoetsjich (brons) deel. Nummer 4 en 5 in Japan Iryna Gerasjtsjenko en Eleanor Patterson maken het rijtje compleet.

Toch blijft het voor de Belgen vooral uitkijken naar Nafi Thiam. Onze landgenote verlengde in Tokio haar olympische titel in de zevenkamp en wil ook in eigen land schitteren. In Tokio won Thiam het hoogspringen in de zevenkamp door een sprong over 1m92. Haar persoonlijk record staat op 2m02.