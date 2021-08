Opnieuw volle voetbalstadions: wat u moet weten over het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket werd een poosje geleden in het leven geroepen als toegangsbewijs bij evenementen met minstens 1.500 toeschouwers. Daar hoeven de geldende coronamaatregelen dan niet gehandhaafd te worden.

Het Covid Safe Ticket (CST) kan 3 vormen aannemen: u heeft een bewijs dat u volledig gevacinneerd bent, het certificaat bevestigt dat u een besmetting heeft opgelopen en intussen volledig hersteld bent of u kan aantonen dat u een negatieve covidtest heeft afgelegd.

Komend weekend worden de maatregelen voor het eerst toegepast en de thuisploegen op de 4e speeldag van de Jupiler Pro League bereiden zich dus grondig voor op een volkstoeloop zoals voor de coronacrisis.

"We draaien weer op volle capaciteit", zegt Dirk Piens, die instaat voor de veiligheid rond het stadion van AA Gent. "In ruil daarvoor moeten we wel elke supporter individueel controleren op zijn CST. Dat is een helse opdracht."

Op het drukste punt voor de Ghelamco Arena staat een helpdesk waar toeschouwers hun CST nog snel kunnen testen. "Zo vermijden we problemen aan de controlepunten zelf."

De club verwacht ook een inspanning van de supporters. "Zij moeten goed voorbereid naar het stadion komen met hun identiteitskaart en CST (in de app of geprint) bij de hand. Als je die klaar houdt, zijn we al een hele stap verder."

Ook de tijdssloten worden nog bewaard. "De eerste groep wordt 2,5 uur voor de aftrap in het stadion verwacht, maar we hebben een animatieprogramma voorbereid zodat zij op een aangename manier naar de match kunnen toeleven."

"We zijn hier elke dag mee bezig geweest: dit is het resultaat van anderhalf jaar hard groepswerk", vult Stijn Van Bever van de Pro League nog aan. "We gaan ervan uit dat de fans er een feest van maken en dat we vertrokken zijn."